Aggressioni, violenza e disturbo della quiete pubblica: chiuso chiosco a Ostia Secondo i carabinieri che hanno disposto la chiusura, il chiosco era ‘ritrovo di pregiudicati’. Le indagini sono partite a seguito delle denunce di numerosi residenti stanchi del caos generato dal locale. E, dopo un’aggressione avvenuta lo scorso 16 giugno, hanno deciso di chiudere temporaneamente il posto.

A cura di Natascia Grbic

I carabinieri di Ostia hanno chiuso temporaneamente il chiosco Hakuna Matata a Ostia, uno dei punti di ritrovo più frequentati dai giovani della zona. La misura è stata decisa dopo che numerosi residenti si sono lamentati per l'attività del bar e, dopo aver scoperto che quel posto, secondo i carabinieri, era "abituale ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume, oltreché per la sicurezza dei cittadini". Le indagini sono cominciate dopo che le persone che abitano nella zona hanno cominciano a lamentarsi con le forze dell'ordine per il locale, che quindi è stato sottoposto a osservazione per diverso tempo. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno deciso di chiudere temporaneamente il locale: il provvedimento è stato già notificato al gestore del chiosco che si trova sul lungomare Toscanelli.

L'aggressione avvenuta al chiosco il 16 giugno

La decisione è stata presa anche per i numerosi interventi effettuati dai carabinieri al chiosco. Uno in particolare è avvenuto lo scorso 16 giugno, quando i militari sono stati chiamati a intervenire per una furiosa lite innescata da un ragazzo, per dei banali motivi. Non si conoscono i motivi della discussione, ma sembra che il ragazzo abbia aggredito altri avventori scagliandosi contro in modo molto violento, tanto da far temere che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro. Il giovane, che nel frattempo si era allontanato, era stato rintracciato in poco tempo dai militari insieme a un suo amico, anche lui giovanissimo. Entrambi ubriachi, non sono stati molto collaborativi con i carabinieri e sono stati entrambi denunciati per la lite avvenuta nel locale. Visto anche questo episodio, si è quindi deciso per la chiusura temporanea.