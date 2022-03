Aggressione di estrema destra al Liceo Mamiami. Il collettivo: “Sono venuti a provocare” Il racconto degli studenti del collettivo: “Abbiamo reagito, li abbiamo cacciati, ma un ragazzo di 16 anni ha ricevuto un pugno in faccia che gli ha spaccato il labbro e gli ha lasciato diversi lividi sul volto”.

A cura di Enrico Tata

I ragazzi del collettivo studentesco del liceo Mamiani di Roma hanno denunciato un'aggressione subita da una decina di ragazzi di Generazione Popolare, una piccola organizzazione di estrema destra di Roma Nord.

Stando al racconto degli studenti del prestigioso liceo di Prati, questi ultimi stavano facendo volantinaggio davanti all'entrata della scuola, prima dell'apertura dei cancelli: "Per questo noi del collettivo autorganizzato del Mamiani siamo andati a dirgli di andarsene e che il fascismo e le sue derivazioni non si devono permettere di volantinare nelle scuole e soprattutto al Mamiani. Così dopo un minuto di confronto è partita qualche spinta da parte loro e ci hanno intimato di rientrare a scuola. Poi è volata qualche parola di troppo ed è cominciata una rissa. Abbiamo reagito, li abbiamo cacciati, ma un ragazzo di 16 anni ha ricevuto un pugno in faccia che gli ha spaccato il labbro e gli ha lasciato diversi lividi sul volto". Per questo, raccontano ancora gli studenti a Fanpage.it, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso.