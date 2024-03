Aggredito e rapinato Adriano Piacentini, assessore alle Finanze di Frosinone L’assessore Piacentini, di professione funzionario di banca, è stato avvicinato da due persone con il volto coperto. È stato preso a calci e a pugni, poi è stato immobilizzato. Ha riportato diverse ferite e i malviventi gli hanno strappato dal polso l’orologio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Adriano Piacentini, assessore alle Finanze del Comune di Frosinone, è stato aggredito e rapinato mentre rientrava a casa poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 1 marzo. Stando a quanto si apprende, il suo appartamento si trova nella parte bassa del capoluogo ciociaro.

Piacentini, di professione funzionario di banca, è stato avvicinato da due persone con il volto coperto. Sicuramente lo stavano aspettando. L'assessore è stato preso a calci e a pugni, poi è stato immobilizzato. Ha riportato diverse ferite e i malviventi gli hanno strappato dal polso l'orologio. Non sono entrati in casa, quindi, ma si sono limitati a prendere l'orologio.

I ladri sono poi scappati attraversando il giardino che circonda l'edificio e hanno fatto perdere le loro tracce. L'assessore ha presentato denuncia, ma i rapinatori non sono stati ancora rintracciati. Piacentini è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale: ha riportato escoriazioni e diversi lividi e i medici lo hanno dimesso con una prognosi di qualche giorno.

Stando a quanto si apprende, due mesi fa uno dei figli dell'assessore ha subito un tentativo di rapina con lo stesso modus operandi. Stava rientrando in casa anche lui, ma è riuscito a mettere in fuga i tre rapinatori che l'avevano avvicinato. Sulle due vicende stanno indagando i carabinieri della compagnia di Frosinone, che stanno cercando di trovare indizi utili attraverso l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza.

Nelle ore precedenti all'aggressione, dato curioso, in prefettura si era tenuto proprio un vertice del Comitato per l'ordine e la sicurezza per discutere proprio della crescita di furti e rapine a Frosinone e in provincia.