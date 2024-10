video suggerito

Aggredita da un gruppo di ragazzini alla Garbatella: 23enne seduta a un pub presa a pugni A denunciare il fatto in un post su Facebook è stata la madre dei due ragazzi aggrediti. Ad avere la peggio è stata la 23enne, presa a pugni sul volto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di ventitré anni è stata aggredita a Roma alla Garbatella da un gruppo di ragazzini al momento ancora ignoti. A denunciare l'accaduto, avvenuto sabato sera, è stata la madre della giovane, ferita al volto. La donna ha pubblicato un post sul gruppo Facebook del quartiere della Garbatella, allegando anche le foto della figlia con il viso pieno di lividi, oltre a un taglio sul naso.

"Ieri sera (sabato, ndr) è uscita con suo fratello a bere una cosa vicino casa in un pub tranquillissimo e di fiducia dove non è mai accaduto nulla, il gestore è una persona tranquillissima – racconta la donna -. Un gruppo di ragazzini che passava di lì li ha aggrediti, mentre erano seduti, e l'hanno ridotta così". A scatenare l'aggressione, totalmente insensata, sarebbe stato uno sguardo reputato non gradito da parte dei ragazzini. Che, così, hanno colpito la ragazza, lasciandola in terra ferita e incredula per l'accaduto.

Subito dopo il gruppetto è scappato, facendo perdere le sue tracce. La famiglia della ragazza ha sporto denuncia, ma al momento dei ragazzini non si sa nulla, e non sono stati ancora identificati. "Abbiamo sporto denuncia contro ignoti, ma in cuore suo chi è stato lo sa benissimo – continua la donna – Se io sapessi che i miei figli escono di casa e fanno un gesto simile, contro una ragazza per giunta, spenderei il resto della mia vita a far capire quanto può fare schifo un'azione del genere".

La donna lancia poi un appello: "Sarebbe bastato un minimo gesto in più a portare alla tragedia. Se avete veramente il coraggio di fare una cosa del genere, se non siete bestie e avete un minimo di educazione, abbiate il coraggio di chiedere scusa".