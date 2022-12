Aggrediscono e minacciano un uomo con una pistola rubata nel 2016: arrestati due minori Entrambi sono stati portati nel carcere minorile di Casal del Marmo. In casa, oltre alla pistola e alle munizioni, sono stati trovati telecomandi di macchine e attrezzi per scassinare porte.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi di quindici e diciassette anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Tivoli con l'accusa di ricettazione e detenzione illegale di armi da guerra. Sono stati trovati in possesso di una pistola risultata rubata nel 2016, oltre che di chiavi di auto di grossa cilindrata e attrezzi utili a scassinare porte. Dopo aver perquisito la loro abitazione e aver sequestrato il materiale, entrambi sono stati portati nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Tutto è cominciato quando un uomo è andato dai carabinieri per denunciare un'aggressione avvenuta nel campo rom di via Salone a Roma. La vittima ha raccontato che proprio i due ragazzini, entrambi domiciliati nel campo, gli si sono avvicinati con la pistola, aggredendolo e minacciandolo di morte. Una volta scattata la denuncia sono partite anche le indagini, con i militari che sono andati a casa dei due ragazzini per perquisirla.

All'interno della loro abitazione, i carabinieri hanno trovato la pistola usata per aggredire l'uomo che li aveva denunciati. Oltre all'arma c'erano anche le relative munizioni, oltre a chiavi elettroniche di diverse macchine di grossa cilindrata e attrezzi per scassinare porte. L'arma era stata rubata nel 2016, i carabinieri sono riusciti a risalire a lei grazie al numero di matricola, che non era stato ancora cancellato. Tutto il materiale è stato sequestrato dei militari, mentre i due minori sono stati accusati di ricettazione e detenzione illegale di arma da guerra. Entrambi sono stati portati nel carcere minorile di Casal del Marmo, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria.