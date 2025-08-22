Aggredisce l’excompagna in strada e accoltella il figlio 18enne: arrestato un uomo

Volanti della Polizia.

Ha aggredito la sua ex compagna e i loro figli in strada, mentre la donna stava passeggiando con il suo attuale partner. Un uomo è stato arrestato dagli agenti della Questura di Latina con l'accusa di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce. Non solo ha aggredito verbalmente e fisicamente l'ex compagna, ma ha anche accoltellato il figlio più grande, di diciotto anni, intervenuto per difendere la madre. Appena resosi conto di quanto successo e della gravità soprattutto dell'accaduto, l'uomo si è dato alla fuga. Due giorni dopo è però stato rintracciato dagli agenti della questura di Latina, che lo hanno posto agli arresti domiciliari.

Da tempo l'uomo perseguitava l'ex, seguendola e mandandole messaggi minatori. La donna se lo trovava dietro quando usciva di casa, quando andava a lavoro o a fare delle commissioni. Una situazione inquietante che la riempiva di terrore. L'uomo, infatti, era sempre stato estremante violento: più volte l'aveva insultata e minacciata di morte. Lei aveva smesso di rispondergli al telefono: lui però non desisteva, e continuava a chiamarla anche da numeri sconosciuti. Una situazione terribile, soprattutto perché lui non accennava a smettere.

Alcuni giorni fa si è rischiato l'irreparabile: l'uomo ha raggiunto l'ex mentre stava passeggiando insieme al compagno e ai due figli. Le è andato incontro e ha cominciato a insultarla, provando ad aggredirla: in mezzo si è messo il figlio più grande, tentando di difendere la madre dal padre. Quest'ultimo, che aveva tirato fuori un coltello, ha ferito il ragazzo: resosi conto del gesto, è scappato. La donna e il compagno hanno chiamato la polizia, che dopo una breve indagine ha arrestato il responsabile. Il giudice ha deciso per gli arresti domiciliari.