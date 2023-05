Affitti in nero a studenti, una stanza costava anche 700 euro: proprietari multati per 600mila euro Tredici sono i proprietari di immobili sanzionati dalla Guardia di Finanza: a Roma affittavano stanze in nero a studenti facendole pagare anche 700 euro.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio.

Affittavano stanze a studenti fuorisede con prezzi altissimi, ma non avevano registrato nessun contratto. Tredici proprietari di immobili a Roma sono stati sanzionati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma e adesso dovranno pagare una multa totale di quasi 600mila euro: 206 euro per ogni studente cui avevano affittato in nero, oltre alle sanzioni per le mancate dichiarazioni degli affitti percepiti e del pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro (pari al 2% dell’ammontare dell’affitto).

Un fenomeno, quello degli affitti in nero nella capitale, nient'affatto di nicchia ma che riguarda molti proprietari di immobili. In media facevano pagare dai 500 ai 700 euro per una stanza, mentre per il solo posto letto, in condivisione con altre persone, si sono registrate cifre che vanno dai 250 ai 400 euro. Prezzi altissimi, al centro delle proteste di questi giorni portate avanti dagli studenti universitari. A causa dei prezzi proibitivi che hanno raggiunto gli affitti delle solo stanze nella capitale, molti di loro sono costretti a fare i pendolari e stare sui treni anche tre ore al giorno per raggiungere l'università. Con la conseguenza che il tempo per studiare si riduce moltissimo.

"L’operazione, che si è avvalsa della fattiva collaborazione degli atenei capitolini, si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dalla Guardia di Finanza al fine di contrastare questo tipo di illegalità fiscale ed arginare azioni speculative che alimentano il problema del caro affitti agli studenti nella città di Roma", spiegano le Fiamme Gialle in una nota.