Affittavano 26 ville a nero all'Infernetto: un porto franco per traffici illeciti e pregiudicati Il blitz dei carabinieri è scattato questa mattina all'alba. Undici le persone denunciate, sei gli arrestati.

A cura di Redazione Roma

L'operazione è scattata questa mattina all'alba all'Infernetto, quando i carabinieri delle stazioni di Casalpalocco e Ostia, con il supporto delle unità cinofile e con un elicottero dell'Arma alzatosi in volo da Pratica di Mare. I militari sono arrivati in un immobile di circa 3000 metri quadri in via Donadi, diviso in 26 unità abitative, tutte affittate a nero a famiglie soprattutto di cittadini extracomunitari. L'affitto, in spregio a qualsiasi regola urbanistica e di regolarità tributaria, fruttava circa 15.000 euro al mese.

Non solo le villette erano affittate abusivamente, ma da quanto riscontrato nel corso della perquisizione, era anche al centro di diversi traffici criminali e occupate da pregiudicati. In tutto sono sei le persone che sono state arrestate. Di queste erano sottoposte a sorveglianza e hanno violato le misure cautelari, mentre altre tre sono state arrestate per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. Altre undici delle persone identificate sono state denunciate. Le villette erano dunque una specie di porto franco.

Tra le persone denunciate anche i proprietari dell'immobili. Sono quattro invece le persone trovate in possesso di armi e tre invece le denunciate "per detenzione e spaccio di droga". In tutto le persone identificate sono state 125, di cui la metà con precedenti. I veicoli controllati sono stati 87. Due degli inquilini erano stranieri la cui posizione è risultata irregolare e sono stati espulsi.