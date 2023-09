Aeroporti di Roma, Ryanair aggiunge 7 nuove destinazioni: 60 nuovi posti di lavoro Ma anche due aerei in più sulla flotta di Fiumicino e 60 nuovi posti di lavoro per piloti, ingegneri e personale di cabina, l’amministratore delegato: “Abbiamo investito un milione e mezzo di dollari su Roma”.

A cura di Beatrice Tominic

Un aereo Ryanair mentre i passeggeri salgono a bordo.

Aumentano i voli da e per gli aeroporti romani. Ad annunciarlo è Ryanair che ha comunicato l'aumento delle frequenze per 20 rotte, fra cui alcune delle città più visitate in Europa, capitali e non solo come Berlino, Praga, Malta, Madrid, ma anche Barcellona. Alla flotta già presente all'aeroporto di Fiumicino, vengono aggiunti due nuovi aerei B737 per la stagione invernale 2023-2024. Ma soprattutto vengono inaugurate 7 nuove rotte per East Midlands (Regno Unito), Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia. Per un totale di 64 gestite dalla compagnia di volo irlandese da e per la Capitale.

L'investimento di Ryanair su Roma

La scelta di aumentare i servizi da e per la capitale è costata 200 milioni di dollari a Ryanair che, nel frattempo, ha creato 60 nuovi posti di lavori. Non solo l'aeroporto di Fiumicino: le novità riguardano anche quello di Ciampino, nell'area sud est della Capitale. Aperte le nuove posizioni di lavoro per piloti, personale di cabina ed ingegneri che, come assicurano da Ryanair, saranno ruoli "ben retribuiti".

La reazione del manager

Non ha tardato ad arrivare il commento dell'amministratore delegato della compagnia di volo low cost, Michael O'Leary: "Siamo lieti di aggiungere i due nuovi aerei per un investimento di 200 milioni di dollari a ROMA per il prossimo inverno – ha dichiarato il manager – Il nostro impegno si fa operativo con 64 rotte totali, incluse le 7 nuove destinazioni per East Midlands, Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia. A cui sia aggiunge l'aumento delle frequenze su altre 20 rotte internazionali: per supportare questo operativo invernale, abbiamo aggiunto due nuovi aerei a Fiumicino, portando a 15 il numero di aerei a Roma. Abbiamo investito un milione e mezzo di dollari nella Capitale".