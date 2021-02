Si è presentato con gli abiti sporchi di sangue alla polizia e ha raccontato di essere stato picchiato e rapinato. Tutto era cominciato con la conoscenza di una ragazza, che lo aveva invitato nel suo appartamento per consumare un rapporto sessuale. Entrati nell'abitazione, però, due uomini incappucciati, con forte accento romano, lo hanno aggredito e gli hanno rubato lo zaino. Dentro c'erano solo 35 euro e i suoi documenti di identità. Intorno alle 4,30 dello scorso 16 gennaio l'uomo si è presentato negli ufficio del X Distretto Lido di Roma e ha denunciato l'aggressione. La donna è stata individuata e arrestata oggi in via Fasan. Si tratta di un'italiana di 33 anni, D.M.V. le sue iniziali. Sono tuttora in corso le indagini per risalire ai due complici.

Ripetute evasioni dai domiciliari, un ragazzo di 25 anni finisce in carcere

Costretto agli arresti domiciliari, solo nel corso del mese di gennaio è evaso più volte e così ora per S.V.K.A., 25enne di nazionalità cilena, è stato disposto il carcere. Quando gli agenti del X Distretto Lido di Roma sono andati a casa sua per accompagnarlo in prigione, il ragazzo ha cominciato a insultarli e poi si è lanciato fuori dalla finestra del suo appartamento, al primo piano, cercando di scappare. Ne è nato un inseguimento a piedi tra cortili, recinzioni e macchine parcheggiate, ma alla fine il 25enne è stato raggiunto. Il 25enne, con diversi precedenti alle spalle, ha cercato nuovamente di liberarsi sferrando calci e pugni agli agenti, ma è stato ammanettato e arrestato. E' stato anche denunciato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.