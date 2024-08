video suggerito

Adesca ragazzina di 14 anni in oratorio e abusa di lei: arrestato un 24enne A far scattare la denuncia, la madre della ragazzina di 14 anni dopo i racconti della figlia, scappata dalla violenza: arrestato un 24enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ha vista in oratorio, l'ha avvicinata e fatta uscire con la scusa di offrirle qualcosa in un bar vicino. Poi, mentre si trovavano lungo la strada per rientrare all'oratorio, ha abusato di lei. È successo in un comune dei Castelli Romani, alle porte di Roma, nei giorni scorsi. A notare e ad adescare la ragazzina, una quattordicenne, un ragazzo di 24 anni, già identificato e ora gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore, si trova in carcere.

Abusi su una quattordicenne: cosa è successo

A sporgere denuncia la madre della ragazzina di 14 anni. Secondo quanto raccontato dalla madre, il ventiquattrenne ha raggiunto l'adolescente in oratorio, l'ha invitata ad uscire e ad andare in un bar poco distante, per offrirle da bere. Una volta usciti, tornando verso l'oratorio, ha abusato della ragazzina che, comprese le intenzioni del ventiquattrenne, è immediatamente scappata via.

Secondo quanto ricostruito, però, questo non sarebbe stato il primo episodio di avvicinamento del ragazzo all'adolescente: già qualche giorno prima il ventiquattrenne si era avvicinato alla ragazzina e alle sue amiche e le aveva lasciato un biglietto con nome e numero di telefono.

Le indagini dei carabinieri

Non appena sporta denuncia sono scattate le indagini dei carabinieri per cercare di identificare e rintracciare il ventiquattrenne. Grazie alle descrizioni della ragazzina e alle immagini del sistema di videosorveglianza presente nella zona, i militari sono riusciti in breve tempo a risalire all'identità del ragazzo. Poco dopo lo hanno rintracciato. Ora risulta essere gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore e nei suoi confronti è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere come stabilito dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri.