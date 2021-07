Addio Oscar, cane di Trastevere ispiratore di una linea di t-shirt. Il padrone: “Ho cuore a pezzi” Oscar, meraviglioso komondor gigante di Roberto Anticoli, storico commerciante romano, è deceduto all’età di dieci anni. Il cane era così famoso che a via del Corso un negozio gli dedicò addirittura una linea di abbigliamento. “Spero che il tempo mitighi questo senso di vuoto che ho”, scrive il padrone in un post social.

A cura di Natascia Grbic

Oscar, il komondor gigante, il cane mocio più amato di Trastevere, è morto all'età di dieci anni a causa di una malattia. A darne la notizia sui social, il suo padrone Roberto Anticoli, il gestore dello storico negozio ‘Anticoli' a due passi da Villa Chigi. L'uomo è proprietario di un altro komondor più giovane, di nome Kira: ai due cagnoni tempo fa, un negozio di via del Corso aveva addirittura dedicato una linea di abbigliamento. "Quanto mi manchi ho il cuore a pezzi non faccio altro che vedere le tue foto, spero che il tempo mitighi questo senso di vuoto che ho, ma ho tanti ricordi piccolo grande cane. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone ed amici che hanno scritto esternando il loro dispiacere", scrive devastato Anticoli sui social. Tante le persone che stanno ricordando Oscar, condividendo i momenti più belli di quanto il cucciolone gigante girava al guinzaglio col padrone per le vie di Trastevere.

Anticoli ha accompagnato Oscar nel suo ultimo viaggio dal veterinario: una decisione sofferta, che ha preso per il suo bene. Il cane stava male da tempo, e quella presa è stata l'unica decisione possibile. Straziante il modo in cui ha raccontato l'ultimo saluto: "Dopo 10 anni di vita insieme ho dovuto aiutarti ad andare in un mondo migliore. Non volevo prendere questa terribile decisione, e la sera quando ti accucciavi a fatica vicino, ti pregavo di aiutarmi e ti dicevo di cercare di addormentarti nel sonno per sempre. So che capivi, con quegli occhioni umani che ti contraddistinguevano mi leccavi e mi guardavi. Ora io e Kira ti penseremo e ricorderemo ogni giorno, ti giuro che sarà così. Un segno che riposi in pace è questo nuvolone che, alzando gli occhi umidi di uno straziante pianto, mi hanno ravvisato la forma del tuo bel musone umano. Riposa in pace piccolo Oscaretto mio, ricorda che Roberto e Kira ti hanno amato con tutto il loro cuore".