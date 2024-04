video suggerito

Addio a Zio Charly: chiude dopo 61 anni lo storico negozio di giocattoli a Monte Mario Chiude il negozio di giocattoli Zio Charly a Monte Mario. “Ho 40 anni e sono cresciuta con voi”, commenta una storica cliente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il giocattolaio Zio Charly, foto da Facebook.

Dopo 61 anni chiude lo storico negozio di giocattoli Zio Charly a Monte Mario, su via Trionfale 8606. Aperto dal 1963, fin dagli esordi era diventato un punto di riferimento delle famiglie del quartiere. All'inizio il negozio vendeva articoli da regalo, casalinghi, cartoleria e prodotti ludici. Poi, nel 1970, la specializzazione solo sulla vendita dei giocattoli.

La chiusura è stata annunciata dai proprietari del negozio che sui profili social hanno detto addio all'attività: "Ci permettiamo di chiudere con un piccolo consiglio, dato con il cuore, se non vogliamo un quartiere fantasma, quando possibile andiamo a comprare nei piccoli negozi".

I motivi della chiusura

I proprietari hanno affidato il loro ultimo saluto ai social network. "Purtroppo, nonostante negli anni siete stati in tanti ad amarci, a credere in noi, alla nostra professionalità ed al nostro impegno, l'avvento ed il consolidarsi delle vendite online, ha reso attività come la nostra non più sostenibile", si legge nell'ultimo post pubblicato sulla pagina Facebook dell'attività commerciale. È proprio qui che i proprietari hanno annunciato la chiusura definitiva del negozio.

Le reazioni nalla chiusura: "Ho 40 anni, cresciuta con voi"

"Grazie per esservi dedicati ai bambini non come un negozio di oggetti ma con il cuore e l'emozione che il mondo dei più piccoli richiede", scrive qualcuno aggiungendo dei cuori. "Abbiamo sempre sentito calore umano ogni volta che siamo venuti, ci avete fatto vedere come si va oltre la professionalità, grazie di tutto", scrive un altro.

"Ricordo tutte le mascherine di Carnevale e le Polly Pocket che mia mamma mi regalava quando ero bambina con tanto amore e che comprava rigorosamente da voi", risponde un'altra ancora a cui fa eco un ennesimo commento. "Ho 40 anni e con voi sono cresciuta…non sarebbe dovuto accadere!", aggiungendo un emoji triste. "Ho sempre sostenuto l'acquisto al dettaglio, con il venditore che puoi guardare negli occhi, per poter scegliere l'acquisto migliore. Mi dispiace moltissimo vedere la vostra saracinesca abbassata".