Addetto alla vigilanza trovato morto a Castel Sant’Angelo: aveva una cintura al collo Un vigilante è stato trovato senza vita all’interno di Castel Sant’Angelo. Dalle prime informazioni, si sarebbe trattato di un suicidio. Sul posto i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi a Roma, all'interno di Castel Sant'Angelo. Si tratterebbe di un addetto alla vigilanza del museo, trovato con una cintura al collo, legata all'inferriata di una stanza al primo piano. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Roma Prati, della Compagnia di Roma San Pietro e della 7a Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per i rilievi tecnici. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. L'ipotesi principale è che si tratti di un gesto volontario.

Il corpo dell'uomo, di cui non è stata diffusa l'identità, è stato trovato al primo piano dell'edificio verso le 17.45, quando il museo era ancora aperto ai turisti. Per lui non c'è stato nulla da fare, quando è stato dato l'allarme era già deceduto. I sanitari del 118 ne hanno solo accertato il decesso, ma non hanno potuto iniziare nessuna manovra di rianimazione. Il museo, ovviamente, è stato subito chiuso al pubblico e i visitatori fatti uscire, in modo che gli investigatori potessero fare i rilievi in sicurezza.

S'indaga sui motivi del gesto, al momento sconosciuti. Non è noto se l'uomo abbia lasciato o meno un biglietto per spiegare come mai abbia deciso di porre fine alla propria vita. I carabinieri ascolteranno anche i colleghi dell'addetto alla vigilanza, in modo da far luce sull'accaduto. A trovare il collega, ormai deceduto, sarebbe stata una donna che lavora a Castel Sant'Angelo. Immediata la chiamata ai soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per l'uomo, ormai morto.

