video suggerito

Acca Larentia, nell’anniversario della strage riaffissa targa neofascista: “Presidiata gruppo militanti” La targa rimossa dal comune è tornata al suo posto, presidiata da un gruppo di militanti di estrema destra. Oggi pomeriggio, nell’anniversario della strage, attesi centinaia di neofascisti da tutta Italia per il “presente” con i saluti romani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Renzi

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla vigilia dell'anniversario della strage di Acca Larentia è stata riaffissa in via Evandro la targa in ricordo di Stefano Recchioni, una delle tre vittime della strage di Acca Larentia, firmata "i camerati". La targa era stata divelta dal nucleo decoro urbano della Polizia Locale, dopo la denuncia di diversi esponenti del Partito Democratico che ne denunciavano la "comparsa", e dell'Anpi. In realtà la targa si trovava lì da diversi anni, ed era stata rimossa per poi tornare al suo posto dopo alcuni lavori sulla facciata del condominio.

L'episodio aveva aperto un dibattito in cui era intervenuto tra gli altri l'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, proponendo una targa "condivisa"da parte delle stesse istituzioni. Così non è stato: ieri un gruppo di militanti di estrema destra ha rimesso al suo la stele di marmo, tale e quale a come era quella distrutta.

La denuncia è stata fatta da Giovanni Barbera esponente di Rifondazione Comunista, che ha chiesto al comune di attivarsi per rimuoverla nuovamente."La targa risulta attualmente presidiata a vista da un manipolo di militanti di estrema destra", ha raccontato.

Leggi anche Perché distruggere la targa di Acca Larentia non serve alla causa antifascista

Oggi il rito del "presente" ad Acca Larentia tra le polemiche

Oggi pomeriggio alle 18.00 il rito del "presente", con centinaia di neofascisti da tutta Italia che ricorderanno i tre ragazzi uccisi con il saluto romano. Una manifestazione che da diversi anni molte forze democratiche e antifasciste chiedono di vietare.

Il 7 gennaio 1978 la strage di Acca Larentia

Il 7 gennaio del 1978 un commando armato apriva il fuoco contro un gruppo di giovani militanti missini che rientrava nella sede di via Acca Larentia. Venivano trucidati sulla porta Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Poco dopo la terza vittima: un carabiniere spara contro i militanti neofascisti accorsi sul posto nel corso dei violenti incidenti esplosi, muore Stefano Recchioni. L'attentato venne rivendicato dai Nuclei armati per il contropotere territoriale. I responsabili della strage non verranno mai identificati.