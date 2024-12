video suggerito

Abusò della figlia minorenne, minacciando di sfregiarla con l'acido: condannato a 6 anni e 10 mesi I giudici della Corte d'Appello hanno condannato la condanna a 6 anni e 10 mesi di reclusione per un 54enne per violenza sessuale nei confronti di sua figlia minorenne. L'aveva minacciata di sfregiarla con l'acido se lo avesse denunciato.

A cura di Alessia Rabbai

Sei anni e dieci mesi di reclusione è la condanna dei giudici della Corte d'Appello di Roma per un uomo di quarantaquattro anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di sua figlia, all'epoca di fatti minorenne. Una spirale di violenza quella nella quale era finita la giovane, che si è consumata a Latina. Abusi e minacce continue, che l'uomo rivolgeva a sua figlia, tra queste quella di sfregiarla con l'acido, se avesse confessato cosa le faceva a qualcuno.

Motivo per cui per anni l'adolescente ha tenuto tutto per sé, senza riuscire a parlarne con nessuno. Un immenso dolore che è andato avanti fino a quando non ha trovato coraggio e si è confidata con alcuni amici, i quali l'hanno ascoltata, restandole vicino e anche grazie al loro sostegno la giovane ha trovato la forza per denunciare il padre. Finora l'uomo era ristretto agli arresti domiciliari.

L'uomo abusava della figlia quando tornava a Latina

Alle forze dell'ordine la ragazza ha raccontato di essere vittima di abusi da parte del genitore, che andavano avanti da tempo. Gli agenti della polizia di Stato l'hanno ascoltata, hanno raccolto i dettagli utili ad avviare le indagini e hanno inviato l'informativa in Procura. La ragazza ha spiegato ai poliziotti si subire da anni abusi da parte del padre, violenze che avvenivano quando l'uomo rientrava a Latina.

Infatti lui abitava nel Nord Italia e non aveva più alcun rapporto con la madre della figlia, con la quale aveva avuto una relazione. Al termine delle indagini che si sono concluse col processo, il giudici della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna a sei anni e dieci mesi nei confronti del cinquantaquattrenne.