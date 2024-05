video suggerito

Abusi sul figlio di 9 anni di un amico: donna a processo per violenza sessuale Avrebbe abusato del figlio di nove anni di un amico, mentre il padre faceva la spesa o portava a spasso il cane. Una donna è finita a processo per violenza sessuale su minore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Violenza sessuale su minore è il capo d'imputazione del quale dovrà rispondere una trentaduenne, accusata di aver abusato di un bambino di nove anni, figlio di un suo amico. La donna, originaria della provincia di Viterbo, è finita a processo, dopo il rinvio a giudizio al termine delle indagini partite dalla denuncia dei genitori del piccolo. Ieri c'è stata la prima udienza, che si è tenuta presso il Tribunale di Latina. Il dibattimento con il pubblico ministero Marco Giancristofaro davanti al giudiceGian Luca Soana è in programma per giugno 2024.

Due gli episodi di violenza sessuale sul bambino

Le presunte violenze sessuali su minore contestate all'imputata sarebbero due e si sarebbero verificate tra il 2018 e il 2019. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Latina e riportato da Latina Oggi.it la donna approfittava dei momenti in cui si trovava da sola con il bambino per abusare di lui. L'uomo infatti la lasciava con il figlio ad esempio per andare a fare la spesa oppure per portare a spasso il cane. In due occasioni, convinta che il bambino non avrebbe mai detto nulla ai genitori, gli ha messo le mani addosso per palpeggiarlo nelle zone intime e tentando un rapporto sessuale.

Il bambino ha raccontato tutto alla mamma

Il piccolo in un primo momento ha tenuto tutto per sé, manifestando uno stato di malessere. Poi ha chiamato sua mamma e le ha raccontato al telefono quanto successo. Il giorno in cui glielo ha detto era a scuola, ha mandato un messaggio alla madre per dirle che voleva uscire prima, perché non si sentiva bene. Poi le ha raccontato l'accaduto. I genitori si sono subito rivolti alle forze dell'ordine.