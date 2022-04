Abusi sessuali sulle figlie da quando erano bambine: condannato a 6 anni pastore evangelico Per anni ha violentato le sue figlie, fin da quando avevano 4 o 5 anni: arrivata la condanna a sei anni di reclusione con rito abbreviato al pastore evangelico.

A cura di Beatrice Tominic

È stato condannato a sei anni di reclusione con rito abbreviato il pastore evangelico di 50 anni che per anni aveva abusato sessualmente delle tre figlie, fin da quando erano in tenera età. Il Gup del Tribunale di Cassino, infatti, oggi ha emesso la sentenza: la pm Marina Marra aveva chiesto una condanna pari ad otto anni di reclusione per l'uomo.

L'uomo era stato arrestato nel mese di maggio del 2021, quando la figlia più grande, ormai maggiorenne, ha deciso di raccontare alle autorità le violenze che infliggeva alla figlie. Già in precedenza, aveva provato a convincere le sorelle e la madre, che era consapevole di quanto accadeva in casa, a denunciare, senza però avere successo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini effettuate lo scorso anno dagli agenti di polizia, le violenze sono iniziate quando le figlie erano ancora bambine e avevano appena 4 o 5 anni.

La tentata fuga in Scozia

Dopo che la figlia maggiorenne ha raccontato la storia delle terribili violenze ai poliziotti, la Questura di Frosinone ha aperto le indagini ed è stato possibilericostruire tutta la vicenda. Al termine, il Gip del Tribunale di Cassino ha emesso il mandato di cattura europeo ai danni dell'uomo. Il pastore evangelico, infatti, aveva deciso di trasferirsi in Scozia, in un piccolo paesino poco distante da Edimburgo. I poliziotti italiani, che non avevano mai perso di vista i suoi movimenti, sono riusciti a fornire le indicazioni sul luogo in cui l'uomo si nascondeva. Gli agenti Oltremanica, infine, lo hanno arrestato: nel maggio del 2021 l'uomo è stato quindi estradato dalla Scozia, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino e poi è stato trasferito immediatamente nel carcere di Rebibbia.