Il fratello di un sacerdote di Roma rischia di finire a processo con l'accusa di atti sessuali su minorenni. Secondo quanto sostiene la procura avrebbe abusato sessualmente di quattro bambine in una parrocchia del X Municipio. Come riporta Il Messaggero, la chiusura delle indagini è vicina, e sarà nuovamente sottoposto ad interrogatorio da parte degli inquirenti nei prossimi giorni. Le vittime sono state ascoltate in audizione protetta e i loro racconti sono stati definiti autentici. L'uomo si occupava di alcuni compiti e il fratello lo aveva incaricato di svolgere anche alcune attività, come controllare alcuni incontri con i bambini che frequentavano la parrocchia. Secondo le informazioni apprese la vicenda è emersa a seguito della denuncia di un genitore che, insospettito per gli strani comportamenti della figlia, si è rivolto ai carabinieri della Compagnia di Ostia.

Il fratello del sacerdote avrebbe abusato di quattro bambine

La piccola infatti, nel giro di poco tempo, senza un motivo apparente, ha cambiato umore improvvisamente. Dalla bambina estroversa e solare che era, si è chiusa in se stessa, rifiutandosi di andare in parrocchia con gli altri bambini, spiegando che il maestro "non si comportava bene" e raccontando ai genitori i dettagli di ciò che senza dubbio era un abuso sessuale. I militari hanno raccolto e verificato le informazioni fornite dai genitori della bambina e informato la Procura della repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo nei confronti dell'uomo. Dalle indagini è emerso il coinvolgimento al momento di altre tre bambine nella vicenda, che sarebbero state vittime di presunti abusi sessuali da parte dell'uomo. Il fratello del sacerdote ha respinto finora ogni accusa a suo carico, dichiarando di essersi sempre comportato correttamente nei confronti dei piccoli ospiti della parrocchia.