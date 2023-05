Abusata dal fidanzato, ascoltati in aula gli amici: “Quella relazione l’ha cambiata” Gli amici dei due ragazzi, uno poco più che ventenne e l’altra qualche anno più piccola, hanno testimoniato in aula raccontato alcuni dei litigi della coppia.

A cura di Beatrice Tominic

Si trova a processo davanti ai giudici della prima sezione collegiale del Tribunale penale accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della sua fidanzata. I fatti, denunciati dagli amici della coppia e riportati da il Messaggero, riguardano la relazione di un ragazzo poco più che ventenne e una ragazza di qualche anno più piccola, fatta di litigi e discussioni continue, fino ad arrivare al terribile epilogo.

Lo scenario in cui si è svolta la vicenda è quello di Roma nord, dove vivevano entrambi i ragazzi e dove erano soliti uscire con le proprie comitive di amici. "Dopo non è stata più la stessa", hanno raccontato gli amici della ragazza.

I continui litigi nei locali

La vicenda risale all'anno prima della pandemia, fra i 2019 e il 2020. I ragazzi ancora frequentavano senza freni né misure di contenimento locali e discoteche ed è proprio in uno di questi luoghi che sono andati in scena i litigi e le discussioni della giovane coppia. In una discoteca dietro via Veneto, in pieno centro città, i due hanno trascorso la serata di Halloween, festeggiando in maschera.

Con loro, anche alcuni amici che hanno assistito alla discussione. "Stavamo ballando, con me c'erano il mio fidanzato del periodo e la mia amica. Poi è arrivato lui: ha iniziato ad urlarle contro, dandole della tro*a – ha raccontato un'amica chiamata a testimoniare – Poi è crollata emotivamente, ma non avevo percepito quale potesse essere il problema".

Il secondo litigio in un altro locale

Un'altra volta hanno litigato in un ristorante a Parioli: stavolta è stata la giovane ad urlare contro il ragazzo dopo che aveva salutato due sue amiche. "Ha pensato che quel saluto fosse un tentativo di approccio del suo ragazzo – ha raccontato un altro amico che era presente in quel momento – Lei l'ha strattonato tirandogli il giacchetto e lui è andato via, io l'ho riaccompagnata a casa".

In quel momento, la ragazza aprendosi con l'amico del fidanzato, gli ha rivelato di essere innamorata del ragazzo con cui, sembra evidente, viveva una relazione tossica. "La conosco dalle elementari, quella relazione l'ha cambiata – ha aggiunto una vecchia amica della giovane -Non riusciva a studiare né a portare avanti la sua vita, era distante e ancora adesso devo andarla a prendere io se vogliamo uscire insieme la sera". Ora spetterà al Tribunale fare chiarezza su quanto accaduto.