A Torpignattara un orso peluche gigante finisce su un albero: “Me sa che non è finita bene…”

A cura di Enrico Tata

A Torpignattara, Sud Est di Roma, un orso gigante di peluche è finito su un albero. Mistero sull'autore del gesto, ma sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas' in molti ipotizzano che si possa trattare dell'esito di un amore finito male.

I commenti: "Mi sa che gli ha detto di no…"

Scrive Lorenzo, citando e cambiando i famosi versi di Amici Mai di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi li fionnano". Aggiunge Caterina: "Primo step di un amore fallito: rimuovere tutto quello che te lo ricorda… l’ha preso alla lettera". E ancora Martina: "Mi sa che gli ha detto di no…". E ancora Patrizio e Luca: "Non è finita bene me sa. Qualcosa è andato storto".

L'orso gigante di peluche è ancora adagiato sul ramo di un albero e per il momento non è stato ancora rimosso dagli operatori dell'Ama.