A spasso con il cane viene inseguita dai cinghiali: “Erano una decina, fuggendo ho sbattuto la testa” Stava passeggiando lungo via Trionfale quando ha notato sei cinghiali che hanno iniziato a correre nella sua direzione: il cane ha tirato così forte il guinzaglio che è caduta a terra e ha sbattuto la testa.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Stava camminando come ogni sera insieme al suo cane lungo via Trionfale, quando si è trovata davanti una mandria di sei cinghiali con i loro tre cuccioli. Nella fuga, trascinata dal cane, è caduta e ha sbattuto la testa. È successo nella serata di mercoledì 17 maggio 2023, verso le 22.3o. "Ero al telefono con un'amica quando all'altezza della chiesa di San Francesco, il cane (un meticcio di taglia media, ndr) si è girato improvvisamente – ha raccontato a il Messaggero – Ha drizzato il pelo e si è messo ad abbaiare. Ho pensato ci fosse un altro cane, poi ho visto i cinghiali".

Cosa è successo

"Li ho visti, erano sei grandi cinghiali con i loro tre cuccioli – ha continuato a spiegare Francesca Gattoni Celli, la donna di cinquanta anni che ha raccontato il suo incontro ravvicinato con i cinghiali – Hanno iniziato a correre verso di me, sono scappata urlando. Anche il cane aveva paura: ha tirato così forte che sono caduta e ho sbattuto la testa e il braccio su un gradino. Ho perso il guinzaglio e il cane è scappato". Aveva paura di averlo perso, ma fortunatamente è tornato a casa impaurito, dove lo hanno trovato le figlie. I cinghiali, invece, sono andati via soltanto quando hanno visto arrivare alcune persone: "Dall'altra parte della strada fortunatamente c'era un medico del Gemelli che ha chiamato l'ambulanza".

L'arrivo dei soccorsi

Una volta al pronto soccorsa la donna è stata curata: le sue ferite sono state giudicate guaribili con 3 giorni di prognosi per trauma cranico e trauma al gomito. "Non è possibile rischiare la vita così – si è sfogata la donna – Ma in che città viviamo? Questo quartiere sta diventando davvero pericoloso. Una settimana fa ad un operatore televisivo è successa una cosa simile: era a spasso con i suoi due cani. Ma il più piccolo è stato investito da un'automobile e ora rischia di perdere una zampa. Qualcuno deve intervenire prima che succeda qualcosa di grave: devono spostare i cinghiali in luoghi verdi più sicuri".