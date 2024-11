A soli 11 anni deruba una donna: le strappa la collanina dal collo, ma gli agenti lo fermano

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

(Immagine di repertorio)

A soli undici anni ha derubato una donna in strada, portandole via la collanina d'oro in zona Borgata Finocchio. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri hanno bloccato un giovane e lo hanno portato in una casa famiglia. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato scorso primo novembre, nella periferia Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti al momento dei fatti erano circa le ore 15.30 quando il ragazzo si trovava in strada all'altezza via Bolognetta e ha preso di mira due donne, una di sessantaquattro e l'altra di ottant'anni.

Ruba la collanina d'oro e scappa

Il giovanissimo ha puntato la collanina d'oro che indossava una delle due donne loro e gliel'ha strappata dal collo, cercando di portargliela via. L'episodio non è passato inosservato ai vigili urbani, che erano impegnati sul territorio. Gli agenti si trovavano in via Casilina, quando hanno sentito due donne che chiamavano "aiuto". Subito sono intervenuti e sono riusciti a fermare in tempo l'undicenne in fuga. Per lui il Tribunale dei Minori ha disposto il collocamento in una casa famiglia. Gli agenti hanno assistito le due donne, che stanno bene anche se si sono spaventate e hanno riconsegnato la collana alla vittima del furto.

Fermato un uomo per furto al Pantheon

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ieri sono stati impegnati in un altro intervento a distanza di poche ore dal primo furto avvenuto in zona Borghesiana. Al Pantheon le pattuglie del I Gruppo Centro Storico hanno fermato un uomo di cinquantatré anni. È fortemente indiziato infatti di aver rubato accessori da un negozio, un furto che ammonta a qualche centinaia di euro.