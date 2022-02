A Roma sit in per la pace sotto l’Ambasciata russa: manifestanti cantano l’inno dell’Ucraina A Roma presidio contro la guerra in Ucraina e per la pace sotto l’ambasciata russa a Castro Pretorio. I manifestanti hanno intonato in coro l’inno ucraino e stanno sventolando le bandiere gialloblu.

A cura di Enrico Tata

Manifestazione di protesta contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sotto l'Ambasciata russa di via Gaeta a Roma, fermata della Metro B Castro Pretorio. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine, ma per il momento la situazione è tranquilla e nessuna delle strade è stata chiusa al traffico. I manifestanti hanno intonato in coro l'inno ucraino e stanno sventolando le bandiere gialloblu.

Il presidio è stato organizzato dal Partito democratico per dire "stop alle armi, stop all'aggressione armata di Putin, esprimere solidarietà all'Ucraina, sostenere la mobilitazione dell'Italia e dell'Europa per la pace". "Raccolgo l'invito di Enrico Letta. Alle 16 davanti all'Ambasciata russa per condannare invasione dell'Ucraina", ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E anche il Leader di Azione, Carlo Calenda ha annunciato che sarà presente all'iniziativa annunciata dal segretario del Pd Letta.

Oggi "è una giornata cupa: l'angoscia è forte e siamo qui per esprimere la più ferma condanna nei confronti di un'aggressione ingiustificata. Per Gualtieri è incredibile vedere le immagini dei carri armati e degli elicotteri nel cuore dell'Europa. Dobbiamo esprimere la più ferma condanna".

Da stasera il Colosseo si colorerà di giallo e di blu, i colori della bandiera dell'Ucraina e per domani il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato una fiaccolata per la pace con partenza dal Campidoglio e arrivo al Colosseo. Per sabato, infine, la Rete della Pace ha annunciato una manifestazione che è in programma in piazza Santi Apostoli a Roma.