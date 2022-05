A Roma ondata di calore come ad agosto: allerta caldo, bollino arancione per domani Le temperature massime supereranno i 32 gradi e per questo il ministero della Salute ha emesso un’allerta di tipo 2, bollino arancione, per il caldo.

A cura di Enrico Tata

Caldo come ad agosto, ma siamo ancora a fine maggio. Domani, venerdì 27 maggio, a Roma sarà una giornata tipicamente estiva. Le temperature massime supereranno i 32 gradi e per questo il ministero della Salute ha emesso un'allerta di tipo 2, bollino arancione, per il caldo. Secondo gli esperti, alle 8 di mattina la temperatura sarà di 23 gradi e alle 14, l'ora più calda della giornata, verranno toccati i 31 gradi. La temperatura percepita sarà di 31 gradi. Dopodomani, sabato 28 maggio, l'allerta tornerà a livello 1, bollino giallo. Le massime saranno intorno ai 28 gradi alle ore 14, con la temperatura percepita sui 29 gradi.

Bollino arancione domani anche a Latina: massime sopra 30 gradi

Il livello 2, bollino arancione, è caratterizzato da "temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

Bollino arancione domani anche a Latina, mentre a Viterbo, Rieti e Frosinone il livello di allerta per le ondate di calore sarà giallo (livello 1).

Le previsioni per la prossima settimana: ancora caldo intenso

Tra domenica e lunedì i valori massimi scenderanno a Roma al di sotto dei 30 gradi, ma per martedì e venerdì è previsto un nuovo picco e una nuova ondata di calore, con le temperature che saliranno intorno a 32/33 gradi. Non sono previste precipitazioni almeno fino a mercoledì 1 giugno. Le previsioni sono però ancora incerte e occorrerà aspettare qualche ora per avere un quadro più chiaro della situazione meteorologica della prossima settimana, la prima di giugno.