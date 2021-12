A Roma la carta d’identità elettronica si farà in biblioteca e nei punti informazione per turisti L’idea è dell’assessore al Decentramento e alla città dei quindici minuti Andrea Catarci. Al momento, per la carta d’identità elettronica, ci vogliono almeno tre mesi di attesa.

A cura di Natascia Grbic

Carte d'identità elettroniche senza prenotazione e nelle biblioteche: questo il piano che l'assessore al Decentramento e alla città dei quindici minuti Andrea Catarci ha in mente per risolvere il problema delle lunghissime attese cui sono costretti gli utenti. Al momento, infatti, per prenotare il rinnovo della carta d'identità, bisogna aspettare almeno tre mesi. Un tempo spropositato per il rinnovo di un documento così importante, e che sta creando forti disagi ai residenti. "La situazione è peggiorata perché due anni fa, a dicembre del 2019, i tempi di attesa per un appuntamento erano mediamente di 17 giorni – ha dichiarato l'assessore – Oggi abbiamo, distribuite su 32 sedi municipali, 147 postazioni che potrebbero essere utilizzate ma in realtà nel funzionano 95".

Una delle prime cose che Catarci sta progettando di fare, è proprio far sì che tutte e 147 le sedi tornino operative. E, oltre a questo, rendere operativi dei centri d'informazione turistica per il rilascio della carta d'identità elettronica. "A Roma abbiamo tre P.I.T., i punti d’informazione turistica – continua l'assessore – Uno si trova all’altezza di piazza di Porta Maggiore, l’altra a piazza Sonnino ed una terza in piazza delle Cinque lune, quindi tutte in municipio I. La nostra intenzione è di attrezzarle affinché le persone, senza prenotazione, possano andare a farsi fare la propria carta d’identità elettronica”.

Non solo: la carta d'identità, nel progetto voluto da Andrea Catarci, potrà essere effettuata anche in biblioteca. "Vogliamo aprire ulteriori 15 postazioni, disseminate il più possibile nel territorio. Chiaramente dobbiamo verificare, prima, quali sono quelle adatte sia da un punto di vista strutturale che di dotazione tecnologica". Per quanto riguarda i tempi, le prime verifiche del piano dovrebbero cominciare già a gennaio, con l'aumento delle sedi dove fare la carta d'identità elettronica per la fine dell'anno.