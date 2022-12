A Roma ecco i cassonetti giganti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati Oggi a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma, sono stati inaugurati due maxi cassonetti da 13mila litri, dotati di sei aperture e destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

A cura di Enrico Tata

Assomigliano a grossi container e sono sei volte più capienti dei tradizionali cassonetti stradali. Nelle intenzioni dell'amministrazione capitolina serviranno ad evitare che si creino cumuli di immondizia su strada. Oggi a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma, sono stati inaugurati due maxi cassonetti da 13mila litri, dotati di sei aperture e destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. La sperimentazione è stata studiata da Ama ed è stata presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l'assessora ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi e il presidente del VI Municipio, Nicola Franco.

Dove sono stati posizionati i nuovi maxi container

Questi container sono stati posizionati nell'area parcheggio di largo Gennaro Boltri e in viale Santa Rita da Cascia. Saranno a disposizione dei residenti 24 ore su 24 e verranno monitorati costantemente dalla Polizia locale di Roma Capitale. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno rimossi i dieci cassonetti tradizionali presenti in zona. Con questi nuovi maxi cassonetti l'intenzione è quella di ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti su strada, che a Tor Bella Monaca è molto presente. Questo costringeva a ripetuti passaggi in zona da parte del personale Ama, più di quattro volte al giorno. Nei container sarà vietato introdurre rifiuti ingombranti, che possono però essere conferiti in due postazioni mobili, dalle 7 alle 12, nel parcheggio di via del Fuoco Sacro.

Alfonsi: "Obiettivo ridurre rifiuti a terra"

"Ogni zona deve avere il giusto sistema di raccolta per raggiungere l’obiettivo di pulizia e decoro della città, e per educare la cittadinanza ad aumentare la raccolta differenziata. Ma laddove c’è una produzione maggiore di rifiuti, questi spesso finiscono a terra. Per tale motivo vicino ai bidoni della differenziata anch’essi presenti e a breve potenziati, il posizionamento dei contenitori scarrabili più capienti", ha dichiarato l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.