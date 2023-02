A Roma c’è un piccolo Duomo di Milano: dov’è la Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio Risalente a fine Ottocento, a Roma c’è un piccolo Duomo di Milano: è la chiesa del Sacro Cuore del Suffragio sul Lungotevere Prati. La storia e come visitarla.

A cura di Alessia Rabbai

La chiesa del Sacro Cuore del Suffragio a Roma anche detta piccolo Duomo di Milano

A Roma c'è un Duomo di Milano in miniatura. Quante volte parlando con persone che hanno visitato il capoluogo lombardo per lavoro, studio o piacere alla domanda "cosa ti è piaciuto?" ci siamo sentiti rispondere "oltre al treno per Roma, il Duomo"?. In realtà la Capitale non si fa mancare proprio nulla, tanto da avere una chiesa di culto cattolico che lo ricorda molto, un piccolo Duomo di Milano. Si tratta della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Prati, anche conosciuta come Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, che il realtà un duomo non è, ma che viene chiamata così perché è un gioiello in ricco stile neogotico. Chi vedendola le prime volte magari di passaggio e frettolosamente non è rimasto stupito chiedendosi di che tipo di chiesa si tratti e promettendosi di volerci entrare per visitarla? Ecco la sua storia, dove si trova e come visitarla.

Dove si trova il piccolo Duomo di Milano a Roma

La chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, che sembra il Duomo di Milano in miniatura si trova al centro di Roma, incastonata tra i palazzi sul Lungotevere Prati, esattamente tra via Ulpiano e via Paolo Mercuri, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia e da Piazza Cavour. Arrivando a piedi o in auto e osservando l'architettura degli edifici circostanti, non si direbbe mai che, ad un certo punto, ci si possa trovare difronte ad una meraviglia del genere. La chiesa infatti sorprende romani e turisti, che se la vedono inaspettatamente comparire davanti.

Quando visitare il piccolo Duomo di Milano

La chiesa de Sacro Cuore del Suffragio è aperta tutti i giorni ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9 alle 12, il pomeriggio dalle ore 16 alle 19.30; Il sabato e la domenica mattina dalle ore 9 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 19.45. Girare liberamente per la chiesa per vistare la chiesa è permesso quando non sono in corso le cerimonie religiose.

La storia della chiesa del Sacro Cuore del Suffragio

La chiesa del Suffragio del Sacro Cuore del Suffragio è sede della parrocchia in cui si trovano i missionari del Sacro Cuore di Gesù. La costruzione è iniziata nel 1894, completata nel 1917, il progetto è stato affidato all'ingegnere Giuseppe Gualandi ed è stata consacrata il 17 maggio del 2021. Il culto è nato con il missionario Victor Jouët, che ha fondato a Roma l'associazione del Sacro Cuore del Suffragio delle anime del Purgatorio, per diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù e alla Madonna.

La facciata è bianca, in cemento armato, con sei pilastri quadrangolari sormontati da una guglia e un esile campanile centrale che svetta sulla chiesa. L'interno è a tre navate, ognuna di esse divisa in sei campate con volte a crociera ed archi a sesto acuto, caratteristiche architettonici tipiche dello stile neogotico. Tra gli elementi d'interesse ci sono il tabernacolo, la pala d'altare con il Sacro Cuore di Gesù, Maria e San Giuseppe e il grande organo a canne, che risale al 1960. Nella sacrestia della chiesa c'è inoltre il famoso Museo delle Anime del Purgatorio creato nel 1917, una collezione di documenti e testimonianze volte a provare l'esistenza del Purgatorio.