A processo il poliziotto accusato di aver torturato Hasib Omerovic, il ragazzo precipitato dalla finestra

Andrà a processo il poliziotto Andrea Pellegrini. È accusato di tortura e falso in merito al grave ferimento del trentaseienne sordo Hasib Omerovic, precipitato da un palazzo in zona Primavalle a Roma il 25 luglio 2022 nel corso di una perquisizione. Nel corso dell'udienza che si è tenuta nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, il giudice per le udienze preliminari ha anche condannato in abbreviato il poliziotto Alessandro Sicuranza a un anno e 4 mesi di reclusione per falso. Stessa accusa per un'altra agente, Maria Rosa Natale, che è invece stata assolta.

Il processo inizierà il 2 novembre prossimo e vedrà come responsabile civile il ministero dell'Interno. Si sono costituite parti civili la famiglia di Omerovic e l’associazione 21 luglio, che per prima denunciò l'accaduto.

L'accusa di tortura per il poliziotto Andrea Pellegrini

Le indagini del pubblico ministero Stefano Luciani si erano concluse con l'accusa di tortura. Secondo la procura, Pellegrini, "con il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia, cagionava al 36enne un verificabile trauma psichico, in virtù del quale lo stesso precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti", si legge nella sentenza.

Omerovic era stato ricoverato per sei mesi al policlinico Gemelli a causa delle ferite riportate. Hai procuratori ha sempre detto di essere stato picchiato, colpito in testa e, infine, scaraventato fuori dalla finestra dai poliziotti che avevano fatto irruzione in casa sua.

Agenti accusati di falso per il caso di Hasib Omerovic

Pellegrini, Natale e Sicuranza sono poi imputati del reato di falso perché avrebbero dichiarato che l’intervento in via Girolamo Aleandro era "dipeso dall’essersi incrociati per strada lungo il tragitto e non, come realmente accaduto, da accordi telefonici previamente intercorsi" e non avrebbero riportato "tutte le condotte poste in essere da Pellegrini all'interno dell'appartamento". La stessa accusa gravava su un altro poliziotto, Fabrizio Ferrari, che, a differenza dei colleghi, ha collaborato alle indagini: gli sono state riconosciute le attenuanti generiche sull'aggravante e ha patteggiato una pena ad undici mesi e a sedici giorni.