A Ostia una spiaggia attrezzata ha un’area dedicata ai disabili con ombrelloni e lettini gratis Su una delle spiagge di Ostia ci sono una passerella e un’area per ospitare confortevolmente bagnanti disabili con ombrelloni e lettini gratis.

A cura di Alessia Rabbai

La passerella con il privé per i disabili alla Greed Lounge Beach di Ostia

Un disabile sulla sedia a rotelle sorseggia un cocktail al tramonto, lo sguardo rivolto verso il mare, su una lingua di sabbia che ricorda le spiagge spagnole, confessa che il pensiero di fare il bagno lo emoziona. La Greed Lounge Beach, una spiaggia attrezzata, è uno dei lidi di Ostia accessibili alle persone con disabilità, che sorge sul Lungomare Duca degli Abruzzi. Diversamente da quanto dichiarato erroneamente dal gestore nell'intervista, Fanpage.it precisa rettificando quanto scritto in precedenza, che nessuno dei lotti delle spiagge libere è mai stato confiscato alla Mafia, ma che vi operavano e vi operano oneste associazioni del territorio. Tra queste sul lido del quale scriviamo oggi c'era l'associazione sportiva Happy Surf, che collabora con il X Municipio dal 1990, portando avanti per undici anni e fino al 2016 tante attività sociali e sportive.

La Greed Lounge Beach oltre alla passerella sulla spiaggia per avvicinarsi alla riva e bagni a norma, ha un'area dedicata ai disabili, con ombrelloni e lettini gratis e servizio bar tramite qr code. "L'idea di realizzare una struttura dedicata ai disabili su una spiaggia attrezzata è nata dal Municipio X – spiega il gestore, Federico Salamone – quest'anno ha fatto un bando, per mantenere la spiaggia pulita e organizzata, affittando ombrelloni e lettini senza chiosco e che aveva tra i requisiti appunto l'abbattimento delle barriere architettoniche".

Il privé del Greed Lounge Beach

Dopo gli ultimi collaudi il privé è pronto e da oggi è fruibile. "Abbiamo predisposto una rampa per disabili molto funzionale con un'area riservata, una sorta di balconcino gratuito, a cinque metri dall'acqua. Un disabile quando vuole scendere sulla sabbia viene assistito dal personale, alla fine della rampa c'è un proseguimento laterale che conduce ad una piattaforma esagonale, con un cartello che riporta il simbolo della carrozzina e la scritta ‘free enter'". Grazie alla sedia job fornita dal Municipio X il disabile può fare il bagno accompagnato dal personale della spiaggia.

Federico Salamone in compagnia di alcuni clienti

Federico Salamone, autore del libro ‘Le case fanno la felicità’, finito sulle pagine della rivista Millionair, è un imprenditore del settore immobiliare, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2001 aprendo un B&b a conduzione famigliare e ha creato un ‘albergo dinamico', gestendo più di settanta appartamenti e ville di privati nel territorio di Ostia, che affitta come case vacanze: "Accogliere correttamente i disabili con servizi fatti su misura per loro è fondamentale. Credo che questa sia un’esperienza che debba essere replicata in altri stabilimenti e spiagge libere del litorale, per dare la possibilità veramente a tutti di godersi le vacanze senza discriminazioni".