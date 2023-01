A che punto siamo con lo stadio della Roma e cosa manca per iniziare i lavori di costruzione Importanti novità nelle scorse ore sullo stadio della Roma: la conferenza dei servizi preliminare ha concluso l’esame dello studio di fattibilità per l’opera e ha dato l’ok al proseguimento dell’iter.

A cura di Enrico Tata

C'è stato nelle scorse ore un importante passo avanti sullo stadio della Roma a Pietralata. La conferenza dei servizi preliminare ha concluso l'esame dello studio di fattibilità per l'opera e ha dato l'ok al proseguimento dell'iter che poterà, è la speranza dell'As Roma, all'avvio dei cantieri e all'inaugurazione del nuovo impianto sportivo tra il 2026 e il 2027, quando la società giallorossa festeggerà il centenario della sua nascita.

Cos'ha deciso la conferenza dei servizi sullo stadio della Roma

L'esisto della conferenza dei servizi è infatti positivo, ma "subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizioni/condizioni – necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto". La conferenza dei servizi ha quindi prescritto alcuni approfondimenti tecnici che dovranno essere inseriti nel progetto definitivo. Si tratta in definitiva di aspetti legati all'esproprio dei terreni e alla viabilità in zona.

Il verbale contiene diversi pareri sullo studio di fattibilità, 29 in tutto, da parte dei dipartimenti della Regione Lazio, dell'Atac, dei ministeri, delle sovrintendenze, dei dipartimenti di Roma Capitale, della polizia locale. Alcuni di questi pareri, come detto, contengono delle prescrizioni: dall'approfondimento dal punto di vista geologico sui terreni a quello archeologico, dalle verifiche sulla viabilità e sui trasporti pubblici agli approfondimenti di tipo urbanistico. Sulla viabilità si indica la necessità di "adeguati livelli di servizio" e un "adeguato livello di offerta" del trasporto pubblico nella zona.

Quali sono i prossimi passi e quando cominciano i lavori dello Stadio della Roma

Quali sono adesso i prossimi passi? La palla adesso passa alla giunta capitolina, che dovrà produrre una delibera di dichiarazione di pubblico interesse dell'opera. Questa delibera dovrà essere esaminata dalle commissioni e poi dovrà essere approvata in Assemblea Capitolina. L'obiettivo è arrivare al voto nel mese di febbraio. A quel punto, con il sì dell'aula Giulio Cesare il progetto definitivo dell'As Roma dovrà essere esaminato da una conferenza dei servizi, non più preliminare ma decisoria.

Come sarà lo stadio della Roma a Pietralata

Lo stadio avrà una capienza complessiva di 55mila posti che potranno essere estesi a 62mila, con 7mila posti utilizzabili su richiesta per specifici eventi. Cinquemila posti saranno dedicati ai tifosi Vip, con tribune, terrazze e skybox. Il progetto prevede anche aree ricettive, benessere e intrattenimento per una superficie totale di 17mila metri quadrati. Ci saranno poi un museo della Roma e un fan store ufficiale. Ci saranno anche bar e ristoranti, un centro fitness, un centro medico, l'asilo e un centro sportivo.