A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2023: orari di mezzi e bus il 31 e 1 gennaio Così come per tutto il periodo di festività invernali, anche per Capodanno 2023 i mezzi pubblici sono stati potenziati: le metro chiudono alle 2.30 e i bus terminano le corse alle ore 8 della mattina.

A cura di Beatrice Tominic

Come nel periodo delle feste natalizie, anche per questo Capodanno i mezzi pubblici romani sono potenziati per garantire il miglior servizio possibile a cittadini e cittadine, come si legge nel sito ufficiale di Atac. Le linee della metropolitana nella notte di Capodanno chiudono alle ore 2.30, mentre gli autobus garantiscono corse notturne fino alle 8 del primo gennaio 2023. Orario esteso anche per le aree parcheggio.

Gli orari delle metropolitane a Roma a Capodanno 2023

Prolungato l'orario del servizio di metropolitana per tutte le linee, sia A, B e B1 che C, aperte straordinariamente fino alle 2.30. Non appena terminato il servizio della metropolitana e la ferrovia regionale Roma-Lido partono le linee sostitutive NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle ore 2.30 alle ore 8.00) e la linea n913 (dalle ore 21.00 alle ore 2.30).



I treni della ferrovia di Termini – Centocelle partono per le ultime corse alle 21.30 dalla stazione Termini, mentre da Centocelle alle 21.o3.

Gli orari delle metro a Roma il 1 gennaio 2023

Oltre alle linee sostitutive delle metropolitane e della ferrovia Roma-Lido, restano attive nella notte le linee bus sostitutive. Le linee della metropolitana riprendono il loro regolare servizio sull'intera rete fino alle ore 8. Gli orari nel corso della giornata del primo gennaio sono quelli ordinari. Attenzione, quindi, alla linea A della metropolitana. Trattandosi di una domenica, a partire dalle ore 21 ripartono i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria e la metropolitana chiude: i treni, come si consueto, sono sostituiti dalla linea bus MA.

Come previsto fino all'8 gennaio, infine, attivo il servizio delle linee bus che attraversano il centro di Roma permettendo ai viaggiatori e alle viaggiatrici di spostarsi gratuitamente: la linea Free1, Free2 e la 100. Non è attiva nella giornata del primo gennaio, invece, la 119.

I bus notturni in servizio a Roma a Capodanno 2023

Nella giornata del 31 dicembre 2022 il servizio di autobus, è potenziato nel servizio feriale non scolastico, anche se il servizio diurno si conclude alle ore 21, con le partenze delle ultime corse dell'anno. Particolare attenzione per le seguenti linee:

075,

46,

53,

70,

74,

85,

160,

170,

301,

492,

705,

714,

990.

In occasione di Capodanno, viene potenziato anche il servizio notturno di autobus. Restano attive fino alle ore 2.30 le linee:

H-2 (gestita con bus anziché con tram),

128,

170,

200,

280,

301,

336,

544,

766,

881,

905.

Diversamente, invece, la linea notturna n913 sarà attiva dalle ore 21.00 alle ore 2.30.

I parcheggi di interscambio a Roma aperti a Capodanno 2023

Gli orari sono estesi anche per i parcheggi di interscambio alle fermate di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano che il 31 dicembre 2022 sono aperti dalle ore 5.15 fino alle 3.15 del primo gennaio. Fanno eccezione, però, il parcheggio della stazione Ostiense aperto dalle 6 alle 20 e quello di Trastevere che chiude alle 23. Nella giornata del primo gennaio, i parcheggi aprono alle ore 7.45, quello di Ostiense alle 8 e quello di Trastevere alle ore 6.