Giuliana Baldinucci è una donna di 73 anni che ha viaggiato da Gubbio fino a Roma per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Quello che lei ha fatto però, non è una cosa da tutti: perché da Gubbio a Roma ci è andata a piedi. Giuliana ha percorso la via Francigena, anche nota come la via di San Francesco, camminando. Circa 18 chilometri al giorno, tutti i giorni, dalla mattina fino a pomeriggio inoltrato. Senza mai demordere, senza mai tornare indietro e abbandonare il proprio intento. Il suo cammino l'ha concluso nella capitale alla Casa Internazionale delle Donne, dove è stata accolta da Oria Gargano, presidente della cooperativa BeFree, che all'interno del Lazio gestisce diversi centri violenza e case rifugio. "È un bell'esempio che do alla mia famiglia di indipendenza mentale e fisica, ma lo è anche per le donne che vivono situazioni difficili – racconta Giuliana – Se ci si mette in testa di uscire fuori da una cosa si può farlo".

Da Gubbio a Roma a piedi, l'idea di camminare per le donne

L'idea della camminata fino a Roma è venuta a Giuliana guardando i pellegrini che ogni giorno passano sulla via Francigena. "Ho pensato, se lo fanno gli altri, perché io non lo devo fare?". La donna ha cominciato a camminare durante il lockdown, scoprendo il piacere di fare lunghe passeggiate e spingendosi ogni giorno un po' più in là dei propri limiti. "Mi piace organizzarmi come mi pare, quindi essere da sola non è un era un problema. Ho creato un gruppo WhatsApp chiedendo supporto, poi sono partita. A volte ho pensato di non farcela, e che avrei desistito. Ma alla fine sono arrivata a Roma, al termine del mio percorso". A dare l'idea di raccogliere fondi per i centri antiviolenza a Giuliana è stata la vicesindaca di Gubbio, Alessia Tasso. "Per anni ho fatto parte della commissione Pari opportunità del mio comune. È stata la sindaca a propormi di camminare per i centri antiviolenza". Ad aspettare Giuliana nella capitale proprio loro, le donne dei cav e della Casa internazionale.