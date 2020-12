Morto da solo a casa nel periodo delle feste natalizie, trovato dopo giorni perché nessuno lo aveva cercato, nemmeno per fargli gli auguri. È deceduto così un uomo di 45 anni, colto molto probabilmente da malore mentre si trovava nella sua abitazione. Erano giorni che i parenti non lo sentivano: ma solo ieri, dopo aver visto che non rispondeva alle chiamate, hanno deciso di andare a casa sua per controllare se era successo qualcosa. Hanno suonato alla porta della sua abitazione in viale Petrarca a Latina e anche qui non ha risposto nessuno. E così, hanno chiamato i soccorsi, pensando che fosse accaduto qualcosa di brutto. Non era normale infatti che l'uomo non rispondesse alla porta e si sono preoccupati.

Muore da solo in casa a Natale: 45enne colpito da malore

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta dell'abitazione per entrare. Qui, la macabra scoperta, con il 45enne riverso in terra ormai senza vita. A quel punto hanno chiamato il 118, ma per l'uomo era già troppo tardi e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Latina ma, secondo quanto stabilito dai soccorritori a un primo esame, sarebbe da escludere la morte per cause violente. Molto probabilmente il 45enne, nonostante la giovane età, ha avuto un malore improvviso e dato che era da solo, nessuno a dare l'allarme. È morto così, in solitudine, non riuscendo nemmeno a raggiungere il telefono per chiamare il 118. Escluso un omicidio o una morte violenta, la salma è stata restituita ai familiari, in modo da poter così procedere con le esequie.