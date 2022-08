17enne tenta il suicidio da Ponte Sisto, salvata. Fidanzato aggredisce gli agenti e viene arrestato Il 24enne, con vari precedenti penali alle spalle, avrebbe manipolato più volte la 17enne, già in una situazione di fragilità psichica.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di diciassette anni ha tentato il suicidio la scorsa mattina a Roma. Voleva lanciarsi da Ponte Sisto ma è stata bloccata da un passante, che l'ha fatta scendere dal cornicione, dove era salita. La giovane, in forte stato confusionale, ha aggredito la persona che l'ha salvata, scagliandosi contro di lui e contro gli agenti intervenuti sul posto. Non era in sé, ed è stata ricoverata in ospedale.

Vari i motivi dietro il malessere della ragazza. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a incidere sulla volontà di togliersi la vita anche una relazione tossica con un ragazzo sette anni più grande di lei. E proprio il 24enne, con vari precedenti penali, è arrivato a Ponte Sisto quando la polizia era sul posto, scagliandosi contro gli agenti. "Se ti becco per strada ti sventro", una delle frasi riportate dal quotidiano romano che il 24enne aveva rivolto a uno dei poliziotti.

Subito dopo l'aggressione il giovane è stato arrestato, mentre la ragazza è stata portata in ospedale, sotto shock per la situazione. Da tempo la 17enne era in cura proprio per i suoi problemi di fragilità psichica, e secondo la madre parte dei suoi problemi derivano anche da quella relazione tossica con il fidanzato.

Il giovane, infatti, l'avrebbe manipolata più vote per spingerla a fare ciò che voleva lui, andando a incidere ancora di più sul suo fragile equilibrio psichico.

Il 24enne, arrestato, ha passato la notte in cella di sicurezza. Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La ragazza, invece, è stata portata in ospedale per essere curata dai medici, che valuteranno il da farsi per evitare che possa tentare nuovamente il suicidio.