Il giornalista Roberto Saviano si inserisce nello scontro tra i sindaci italiani e il ministro degli Interni Matteo Salvini: la polemica è scoppiata per la chiusura dei porti italiani, disposta ancora una volta dal governo italiano, che non ha dato disponibilità ad accogliere i 49 migranti. I profughi sono da giorni in mare. I primi 32 sono stati salvati lo scorso 22 dicembre dalla nave dell'ong Sea Watch, mentre gli altri 17 sono stati recuperati dalla nave dell'organizzazione tedesca Sea Eye il 29 dicembre. "Salvini basta, sii istituzionale, sii serio", intima Saviano al vicepremier leghista, in un video postato sui social network.

"Mi rivolgo al Ministro Salvini. Smetti di fare il pagliaccio sulla pelle delle persone. Apri i porti. Basta con questa becera propaganda, basta fare campagna elettorale sulla pelle degli ultimi! #seawatch #seaeye". ha scritto su Twitter. Nel video Saviano ha aggiunto: "Il sindaco di Napoli, di Palermo e altri sindaci, in queste ore, hanno proclamato i loro porti aperti per accogliere queste persone". Poi, "arriva il ministro dell'Interno italiano a dire che quei porti sono chiusi, ma quei porti non sono chiusi. Ancora una volta sta mentendo. E il dato lo fornisce il ministrero dell'Interno stesso. Dal 22 dicembre sono sbarcati 165 migranti e in tutto il mese ci sono stati 359 sbarchi. Tutti in silenzio".

Saviano si è rivolto poi direttamente al ministro: "Ricordati che sei un ministro della repubblica. Smettila. Queste 49 persone vanno accolte. L'Italia ha già dato molto e l'Europa si sta comportando male… È vero. L'Europa ha un comportamento drammatico, ignobile, ma questo no autorizza a fare propaganda su 49 innocenti. Basta misurare propaganda dell'uomo duro che non fa entrare immigrati, quando sai benissimo che non è cosi. Al ministro Salvini dico: basta pagliacciate, basta propaganda per le Europee. Comportati da uomo, fai sbarcare queste persone o delega, come in altri sbarchi, dove è stato tutto taciuto fai entrare queste persone. Basta, sii serio e istituzionale".