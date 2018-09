50mila sterline all'anno e una vita da principessa per la donna che accetterà la proposta di matrimonio di sir Benjamin Slade. Il 72enne britannico è un uomo molto facoltoso ma evidentemente nell’ultimo periodo ha cominciato a sentirsi molto solo: da un anno è alla ricerca di una consorte con determinati requisiti: non deve essere più alta di 1,65 cm, deve avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, in possesso del porto d'armi e della licenza di pilota di elicotteri. In più deve essere fertile, capace con trattare con i bambini e deve sapere come si manda avanti una castello. L'anziano infatti vive in una tenuta del tredicesimo secolo nel Somerset e già in passato aveva dichiarato di non essere ancora riuscito a trovare la donna giusta semplicemente perché molte pretendenti sono troppo âgée e non vogliono, o possono, avere figli.

Sir Slade vuole infatti degli eredi e non a caso ha dichiarato candidamente che per lui si tratta di “affari”: "Tutto riguarda gli affari”, ha dichiarato durante un’apparizione su ITV Good Morning Britain. “ Vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio". E poi ha ammesso: "Non sono un tipo che si scoraggia facilmente, ma la mia ricerca finora non ha portato ai risultati sperati". Ad ogni modo, assicura il nobile, la donna che sposerà, oltre allo ‘stipendio mensile’ potrà godersi anche tanti viaggi in giro per il mondo: “Amo visitare posti esotici, provare le delizie della cucina etnica”. E non solo i viaggi. “Il sesso? Penso a tutto io, ci so fare ancora” garantisce l’attempato baronetto.