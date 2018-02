Rex è un pastore tedesco di tre anni che è stato picchiato e sparato tre volte mentre cercava di proteggere il suo padrone, un ragazzo di sedici anni, da due intrusi che stavano entrando nella loro casa di Seattle, negli Stati Uniti. Il ragazzo, Javier Mercado, era solo col cane quando i ladri sono entrati e hanno iniziato a rovistare nelle camere. Spaventato, l’adolescente si è nascosto in un armadio nella camera da letto dei genitori e nel frattempo ha chiamato il 911 ma Rex, il suo cane coraggioso, ha raggiunto i ladri e li ha affrontati. I ladri lo hanno prima picchiato e poi gli hanno sparato almeno tre volte – l’animale è stato colpito al collo, al ginocchio e a una gamba – quando questi sono entrati nella camera da letto in cui si nascondeva Javier. Rex, infatti, si è lanciato contro uno di loro nel tentativo di difendere il ragazzo. La famiglia ha detto che poi i ladri sono scappati quando hanno sentito arrivare la polizia.

Rex forse dovrà essere operato – “Voglio ringraziare il mio cane – ha detto il sedicenne ai media -. Se non fosse stato per lui io probabilmente non sarei qui”. I padroni di Rex hanno aperto una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per curare il coraggioso animale e finora per il pastore tedesco sono già arrivati oltre ventimila dollari. “Mio nipote è stato protetto dal suo migliore amico”, ha scritto la zia del sedicenne spiegando cosa accaduto nella casa del fratello a Seattle. Secondo quanto riportato dai media americani, attualmente Rex si trova in una clinica veterinaria in attesa di capire se dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. La madre di Javier ha spiegato che i veterinari sono particolarmente preoccupati per la ferita al collo.