Ha solo 15mila euro in banca e per provare di non essersi arricchito con la politica nel corso di questi ultimi anni, Matteo Renzi ha mostrato in diretta televisiva il saldo del proprio conto corrente. Così, dunque, Matteo Renzi ha deciso di rispondere a chi, soprattutto nel corso delle ultime settimane, complice la polemica scaturita dalla diffusione di un'intercettazione di De Benedetti relativa all'approvazione del decreto Banche, lo accusava di aver tratto guadagni illeciti grazie alla carriera politica. "È andata così, come dice De Benedetti, non ho detto niente che non avessi detto in pubblico", ha spiegato Renzi a Matrix, sostenendo che le informazioni in possesso di De Benedetti in merito all'approvazione del decreto banche fossero in realtà di dominio pubblico e non esclusive. "Io su questa storia non ho niente da dire. C'è l'idea che chi fa politica sia un po' un traffichino, allora io ho portato il mio conto corrente", prosegue Matteo Renzi, mostrando a Nicola Porro il saldo del suo conto bancario. "Quando sono diventato presidente del Consiglio, al 30 giugno 2014 avevo 21.895 euro e oggi ho 15.859 euro, un po' meno. Sulla trasparenza non faccio sconti a nessuno. Se vuoi fare soldi vai nelle banche d'affari, non fai politica", ha concluso.

Proseguendo, Matteo Renzi ha attaccato i 5 Stelle e criticato lo svolgimento delle parlamentarie: "Anche gli storici militanti hanno lanciato hashtag su Twitter per annullare tutto, perché dinamiche e modalità della selezione dei parlamentari M5s sono talmente difficili, caotiche, e qualcuno dice poco trasparenti, che gli stessi militanti storici del M5s stanno chiedendo di annullare tutto”.

Per quanto riguarda le prossime elezioni politiche, Renzi ha ribadito che i ministri “saranno candidati nel senso che saranno in campo, pronti a dare una mano al Pd candidandosi in un collegio e in più di una circoscrizione proporzionale. Minniti e Gentiloni saranno candidati nei collegi uninominali e questo varrà per tutti i ministri".