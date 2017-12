Le temperature glaciali degli ultimi giorni non gli hanno lasciato scampo. Così, Paul Williams, senzatetto 38enne di Birmingham, nel Regno Unito, è stato trovato senza vita, tra sabato e domenica scorsi, dopo aver trascorso la notte al gelo nei pressi di un centro commerciale della sua città, quando il termometro toccava i 0 gradi centigradi. A fare la scoperta del cadavere dell'uomo, stroncato da un arresto cardiaco, è stato un volontario, Rob Yasai, che si trovava in giro per controllare le condizioni di quanti non hanno una casa dentro cui riscaldarsi.

"Pensavo stesse dormendo, era insieme ad un amico, – ha raccontato Rob alla stampa locale – ma quando ho sollevato le coperte che l'avvolgevano ho subito capito che era morto e così non si è mai più risvegliato". Molti in città hanno voluto rendere omaggio a Paul, molto conosciuto per la sua bontà e disponibilità ad aiutare gli altri. "Lo ha fatto per salvare il suo compagno di viaggio. Avrebbe potuto essere al rifugio, ma ha preferito non abbandonare il suo amico pur sapendo i rischi che correva con quel tempo", ha confidato un altro volontario.