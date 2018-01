Purtroppo non ce l’ha fatta Pierfrancesco Orlando, il 21enne operaio di Foggia, deceduto per le conseguenze indirette di un incidente stradale. Il giovane era finito con la sua auto nel canale di bonifica a Fabbrico, provincia di Reggio Emilia. Sebbene fosse riuscito a salvarsi, uscendo dalla vettura prima che venisse completamente sommersa, il giovane è morto il 31 dicembre per aver ingerito l’acqua contaminata da batteri.

I fatti sono avvenuti lo scorso 13 dicembre. Orlando era stato portato per precauzione all’ospedale di Guastalla nonostante non presentasse alcun trauma. Ma i medici avevano subito riscontrato problemi respiratori, relativi all’ingestione di acqua sporca. Per questo motivo era stato trasferito all’ospedale Maggiore di Parma. L’ultimo giorno dell’anno, il peggioramento: prima un blocco renale, a cui i sanitari hanno risposto con una intensa terapia farmacologica, che inizialmente sembrava avere effetti positivi. Ma nel tardo pomeriggio sono subentrate conseguenze cardiache contro cui non è stato possibile fare nulla. Verso le 18, il decesso.

Francesco era stato assunto per tre mesi alla Landini Tractor di Fabbrico. Poi, visto il suo ottimo rendimento professionale, gli era stato rinnovato l’incarico. Appassionato di attività fisica, era grande tifoso del Foggia Calcio. Lascia i genitori Francesco e Lina, i fratelli Cristian e Giovanni, oltre alla fidanzata, Francesca. Prima dei funerali che si svolgeranno molto probabilmente a Foggia, sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia. Il corpo è stato infatti messo a disposizione della magistratura per l'esame medico legale per accertare le esatte cause della morte.