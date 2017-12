Dopo essere finito con la sua automobile in un canale di Fabbrico era riuscito a salvarsi uscendo dalla vettura prima che venisse completamente riempita d'acque che ne causasse l'annegamento. Francesco Orlando, 21 anni e operaio della Landini, credeva di essersela cavata con uno spavento, invece le conseguenze di quell'incidente sono arrivate dopo giorni: il ragazzo, infatti, ha accidentalmente "bevuto" un po' di acqua di quel canale che, finita nei suoi polmoni, gli ha provocato una gravissima infezione. Oggi il 21enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma ed è in coma farmacologico.

I familiari di Francesco Orlando hanno presentato una denuncia per lesioni, ipotizzando la scarsa sicurezza della strada, ma anche per un’altra ragione: "Mio fratello ha un’infezione rara – prosegue il fratello –. I virus e i batteri presenti nell’acqua che mio fratello ha inalato non sono semplici virus di acqua sporca di canale, ma potrebbero derivare da scarichi fognari e industriali". Difesi dall'avvocato Giovanni Longo sono determinati a fare chiarezza: "Pierfrancesco viene sottoposto a dialisi per combattere l’infezione – spiega l’avvocato –. Ha subito danni ai polmoni e al momento è attaccato a un respiratore artificiale. Secondo i medici questi danni non possono essere stati provocati dalla sola melma".

L'incidente che ha visto protagonista il 21enne è avvenuto la mattina del 13 dicembre: il giovane, alla guida di una Lancia Y, dopo aver urtato un segnale stradale si è ribaltato finendo nel canale con l'abitacolo parzialmente riempito d'acqua. Francesco Orlando è riuscito a liberarsi e uscire, ma ha accidentalmente ingerito un po' di acqua. E mentre le lesioni derivate dal ribaltamento sono state nulle, proprio quell'acqua del canale gli ha causato una gravissima infezione polmonare.