"Dopo 5 anni di propaganda ora scoprono che si sono sbagliati. Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna". Il tweet è dell'esponente Pd Michele Anzaldi, ed è stato ripreso dall'account Lega-Salvini Premier.

Salvini, che aveva aperto nei giorni scorsi al reddito di cittadinanza, ha ritwittato un’intervista a Michele Anzaldi del Pd condividendone il contenuto. Ma l'articolo in questione si riferisce ad un botta e risposta di qualche giorno fa di Grillo con il deputato grillino Alfonso Bonafede: "Non è uno scherzo, è quello che ha dichiarato senza vergogna Bonafede, il braccio destro di Di Maio, a Radio24. Siamo oltre qualsiasi abuso della credulità popolare! Davvero pensano che gli italiani siano "rincoglioniti", come ha detto Di Battista? I conti non potevano farli prima delle elezioni?", attacca il dem Anzaldi. Il garante del Movimento aveva rilanciato l'idea di un reddito di cittadinanza universale, un reddito che spetterebbe a tutti i cittadini per nascita, dal momento che la rivoluzione tecnologica nel mondo del lavoro ci sarà sempre meno spazio per l'uomo e per alcune professionalità in particolare. Ma il pentastellato Bonafede lo aveva smentito: "Beppe Grillo parla di reddito di cittadinanza universale ma ancora non è possibile. Il reddito di cittadinanza invece si farà".

E infatti Alfonso Bonafede interviene ancora per rispondere al segretario del Carroccio, spiegando il malinteso: "Non è equivocabile che il reddito di cittadinanza era ed è una priorità. Il reddito universale è un'altra cosa, lo sanno tutti tranne Anzaldi". E dopo aver chiarito la differenza tra reddito universale e quello di cittadinanza, il deputato grillino aggiunge: "Ora tutti rilanciano un tweet basato su una notizia sbagliata, su un errore".