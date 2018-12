Rafa Nadal questa volta si è superato. Non si tratta dell'ennesima impresa sportiva del tennista spagnolo, attuale numero 2 del ranking Atp, ma di un gesto che conferma ancora una volta le sue eccezionali doti umane. Il mancino di Manacor ha donato un milione di euro alle famiglie delle vittime dell'alluvione che ha colpito Maiorca lo scorso ottobre. Nadal che giorni successivi al disastro si era personalmente rimboccato le mani aiutando la popolazione a spalare il fango, si è nuovamente dimostrato un "campione" a tutto tondo.

Alluvione a Maiorca. Nadal aiuta a spalare il fango

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Rafael Nadal impegnato a dare una mano agli abitanti di Sant Llorenc des Cardassar nei pressi di Maiorca. Lo scorso ottobre il tennista spagnolo è tornato nella sua terra per aiutare la popolazione locale dopo la tremenda alluvione che ha causato danni per milioni di euro, e ben 13 morti. Una tragedia che ha "colpito" il campionissimo che ha indossato gli stivali ed è sceso personalmente in strada per spalare il fango e i detriti e liberare strade e locali. Solo applausi per Nadal che ha poi voluto ricordare le persone decedute con un commosso minuto di silenzio nella sua accademia di Manacor.

Nadal dona 1 milione di euro alle famiglie delle vittime dell'alluvione di Maiorca

A distanza di poco più di due mesi, Rafa Nadal ha deciso di dare un'ulteriore mano concreta alla sua gente. Il tennista classe 1996 ha donato un milione di euro, alle famiglie delle vittime dell'alluvione di Maiorca. Un gesto bellissimo che inevitabilmente ha fatto il giro del mondo evidenziando ancora una volta la grande umanità di quello che è considerato uno degli agonisti più grandi di tutti i tempi. Gioia incontenibile da parte del sindaco di Sant Llorenç des Cardassar che ha ringraziato personalmente il campione: "Questo aiuto arriva da parte di una persona speciale per tutti noi, che sottolinea ogni giorno il suo profondo amore per la nostra terra e per i suoi vicini – riporta Sky Sport-. Lo mette in evidenza dovunque si trovi e lo dimostra in tutti gli aspetti perché lui è uno di noi. Conosciamo il suo immenso affetto e la sua gigantesca umanità, tanto grande quanto il suo talento e i suoi risultati. Lo abbiamo visto dentro e fuori dai campi. Questo gesto di solidarietà va oltre i suoi successi sportivi".