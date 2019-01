in foto: Immagine di archivio

Avevano deciso che per il loro matrimonio avrebbero dovuto fare qualcosa di utile per gli altri ma sborsare semplicemente dei soldi in beneficenza non avrebbe avuto l'effetto desiderato. Così tra i preparativi delle loro nozze una giovane coppia di promessi sposi piemontese ha preferito mettere in atto un gesto di generosità non comune: anticipare il pranzo di nozze e offrire un pasto completo a 82 senzatetto della zona. Come racconta La Stampa, l'idea è di una coppia di Novara che nei giorni scorsi si è ritrovata con i loro ospiti in un noto ristorante-pizzeria dove ha pagato un intero pasto comprensivo di vino e dolci per 82 persone in difficoltà segnalati dalla mensa dei poveri gestita dai frati Cappuccini al convento di San Nazzaro della Costa dove tra l'altro i due sposi sono volontari abituali.

Proprio nella chiesa del convento dei frati i due futuri sposi, che hanno preferito rimanere anonimi, si sposeranno nei prossimi mesi con la benedizione dei monaci e dell'associazione di volontariato dei City Angels di cui fanno parte e che ha aiutato a organizzare il tutto. "Il pranzo di nozze anticipato e condiviso ci è sembrato un momento più arricchente dal punto di vista umano" ha spiegato la futura sposa che come atto finale del pranzo ha anche donato agli ospiti un inatteso regalo: uno zaino differenziato per donne e per uomini, pieno di prodotti per l’igiene, calze, mutande, rasoio da barba, cappello, sciarpa e guanti.