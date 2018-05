Manifestazioni pacifiche, ma anche scontri con la polizia, molotov e assalti a luoghi simbolici: è il Primo maggio di Parigi, fortemente caratterizzato da circa 1.200 militanti tra anarchici ed estrema sinistra. Uno scenario che in parte ricorda altre edizioni della Festa del Lavoro in Francia e in particolare il Primo maggio del 2016, quando la riforma del lavoro portò anche quella volta a duri scontri con le forze dell'ordine. I media francesi riferiscono di una concessionaria Renault incendiata, di un McDonald's assaltato, di bottiglie incendiarie e infine di fumogeni contro i giornalisti.

Dall'altra parte le Forze dell'ordine, che contro i nutriti gruppi di manifestanti incappucciati hanno diretto gas lacrimogeni e getti d'acqua. La manifestazione era partita pacificamente da Piazza della Bastiglia. In un tweet il Ministro dellinterno francese, Gerard Collomb ha espresso "ferma condanna delle violenze e degli atti degradanti commessi a margine del corteo del Primo maggio a Parigi", garantendo inoltre che "è stato messo in atto tutto il necessario per far smettere questi gravi disordini ed arrestare i responsabili di questi atti inqualificabili".