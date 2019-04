in foto: Catia Castagnari, 55 anni (Facebook).

È riuscita a presentare il suo libro, in cui aveva deciso di raccontare la sua lotta contro il cancro, ma è morta il giorno dopo, lasciando sotto choc tutti i suoi amici e familiari. Catia Castagnari, originaria di Civitanova, in provincia di Macerata, si è spenta a soli 54 anni lo scorso venerdì 5 aprile, sconfitta da un tumore al seno che l'aveva colpita quando di anni ne aveva appena 32. Da allora, ha messo a disposizione di tutti la sua sofferenza e la sua esperienza fondando l'associazione "Come ginestre", nata nel 2002 per aiutare tutte coloro che soffrono di questa patologia, e scrivendo "Allaccia le scarpe e vai", un'opera che è quasi un testamento, a cui Catia ha affidato confidenze, paure e speranze del periodo della malattia.

Catia ha presentato il libro lo scorso giovedì a Bolzano nella sede dell'azienda dove lavora attraverso un collegamento telefonico dall'ospedale dove era ricoverata per le terapie. Le sue condizioni, infatti, che erano già peggiorate, le hanno impedito di partecipare dal vivo all'incontro. "Mi fate sentire una celebrità – aveva detto la donna -, ma non è così, ho solo messo su carta le mie emozioni, ognuno può farne ciò che vuole". Purtroppo però, a meno di 24 ore dall'intervento, il suo cuore ha smesso per sempre di battere. "La mia malattia in questi lunghi anni è stata la mia maestra. Mi ha insegnato ad apprezzare i valori importanti e le persone, ciò di più prezioso che essa ci possa offrire", è l'ultima frase del libro, che lei ha scritto per dare un aiuto a chi è nella sua stessa situazione, una vera e propria guida per affrontare la patologia. I funerali non sono ancora stati fissati ma si celebreranno sicuramente nella chiesa di San Firmano a Montelupone, nelle Marche.