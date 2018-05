Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 maggio, sul Ponte Cadore, ​lungo la statale di Alemagna 51, in provincia di Belluno. Secondo le prime informazioni a disposizione, due auto si sono scontrate e nell'impatto hanno perso la vita due donne, di 70 e 78 anni, entrambe di Cortina, che viaggiavano a bordo di una Peugeot. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarle dalle lamiere della vettura, ma era troppo tardi. Altre persone sono invece rimaste ferite, tra cui una donna e il suo bambino, che erano a bordo di un'Audi rimasta coinvolta nello schianto: è intervenuta anche l'eliambulanza che è poi partita in direzione Treviso dopo averli stabilizzati.

Il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, provocando una coda lunga diversi chilometri sia in discesa che in salita, ed è stato poi riaperto a senso unico alternato. I carabinieri sono intanto al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente.