Bufera sul vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli, esponente di Fratelli d’Italia, per le sue parole shock sui gay: “Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili”, scrive su Facebook Giuseppe Cannata, peraltro membro dell’ordine provinciale dei medici e odontoiatri. Cannata si riferisce a un intervento del senatore leghista Pillon, del 2018, in cui si parla di famiglie arcobaleno. Il vicepresidente del consiglio comunale rilancia l’articolo in questione e, dopo le segnalazioni arrivate per i suoi commenti, decide di cancellare il post con il suo commento.

La condanna da parte di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia arriva immediata, con tanto di richiesta di dimissioni per il vicepresidente del consiglio comunale: “Il contenuto della frase risulta di una violenza inaudita sia per la minaccia di morte, sia per l'accostamento fra l'omosessualità e la pedofilia. Mai, prima d'ora, siamo stati insultati e aggrediti in maniera così violenta da parte di un rappresentante delle Istituzioni della nostra città. Per tale ragione chiediamo le immediate dimissioni di Cannata dalla carica di consigliere comunale e chiediamo la sua espulsione dall'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vercelli”. Non solo, perché anche nei confronti del sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, viene rivolta una richiesta, quella di prendere pubblicamente le distanze dalle parole di Cannata.

I commenti di Cannata sui social sono spesso fuori dalle righe, con insulti e parole molto forti, che non riguardano solo le persone omosessuali. Ma questa volta probabilmente anche lui stesso avrà ritenuto eccessivo il suo post, decidendo di cancellarlo. Nonostante siano moltissimi gli utenti che commentano i suoi post con lo screenshot di quelle parole, ricordandogli quanto scritto. Sul caso interviene anche il deputato del Pd Ivan Scalfarotto: “Abbiamo qualcosa da dire a questo ‘signore', Giorgia Meloni?”.