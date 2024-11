video suggerito

Vannacci lancia il movimento politico dei suoi sostenitori: "Seguiamo sempre le sue orme" Il prossimo 23 novembre Roberto Vannacci battezzerà a Marina di Grosseto il movimento politico che nasce dai suoi sostenitori: "Ma non sarà il partito di Vannacci perché il generale una "casa politica" l'ha già ed è la Lega".

A cura di Ida Artiaco

Il prossimo 23 novembre Roberto Vannacci battezzerà a Marina di Grosseto il movimento politico che nasce dai suoi sostenitori. Almeno è questo quello che è stato reso noto da Il Mondo al Contrario, che si autodefinisce come "un gruppo di cittadini fermamente intenzionati a dare un seguito ai contenuti dei dodici capitoli del libro scritto dal generale Roberto Vannacci".

Dopo la seconda assemblea dei soci, si terrà anche "il primo convegno nazionale" proprio presso l'hotel Terme di Leopoldo II nella città toscana: a questo parteciperà Vannacci. L’incontro del gruppo ha il sapore di un nuovo inizio: il battesimo di un nuovo movimento politico, come si legge sulla stessa locandina dell’evento.

Vannacci, sospeso lo scorso febbraio per 11 mesi dall’esercito, proprio per i contenuti del suo libro Il Mondo al Contrario ed oggi europarlamentare della Lega, ha sempre negato che si tratti di un partito politico, sottolineando che si sta parlando di movimento: "Si sono inventati questa cosa che voglio fondare un mio partito. Ma io sono fedele alla parola data a Matteo Salvini", aveva detto quest’estate al Corriere della Sera. Nella stessa intervista parlava di "un movimento inizialmente culturale, che si sta ampliando, perché sempre più gente mi supporta".

A dare qualche informazione in più circa il movimento pro Vannacci ci ha pensato Fabio Filomeni, tenente Colonello dell’Esercito Italiano molto vicino all'eurodeputato. "Ormai ci siamo! Tra poco più di due settimane nasce in Italia il nuovo movimento politico “Il Mondo al Contrario”. In realtà di nuovo c’è ben poco dal momento che il Mondo al Contrario esiste già sotto forma di comitato culturale dal 26 agosto 2023, data in cui venne ufficializzata la nascita a latere di un convegno a Lamezia Terme. Allora molti si chiederanno perché costituire un movimento politico? Le risposte sono principalmente due. La prima è che il comitato Il Mondo al Contrario era nato “culturale” proprio per sostenere lo scrittore Vannacci, aiutandolo a divulgare i contenuti del suo manoscritto divenuto un best seller; da quando però Vannacci è divenuto anche un personaggio politico grazie al voto di più di mezzo milione di italiani, si è ritenuto opportuno seguirlo in questa nuova veste dando vita ad un nuovo soggetto politico, identificato nel Movimento il Mondo al Contrario. In sintesi, seguiamo sempre le sue orme. La seconda ragione, non per importanza, è che costituendo un movimento politico basato sul “Vannacci pensiero” confidiamo di intercettare tutti quei cittadini che vedono in Lui un punto di riferimento, a prescindere dalle loro idee politiche e dal voto che possano aver espresso alle ultime elezioni europee. Siamo convinti, infatti, che siano molti di più gli italiani che stimano e apprezzano il generale rispetto a quanto ci dicono i risultati già eccezionali ottenuti nella elezione ad europarlamentare. Ovviamente, il 23 novembre a Marina di Grosseto non nascerà il partito di Vannacci perché il generale una “casa politica” l’ha già ed è la Lega. Per essere precisi nasce il movimento politico dei sostenitori di Vannacci, al quale potranno aderire tutti gli italiani che sono stati folgorati non sulla via di Damasco, ma dalla lettura del Mondo al Contrario e dal carisma del generale-scrittore-politico Roberto Vannacci", si legge in un post su Facebook.